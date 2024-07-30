بالفيديو.. ضبط عصابة تمتهن تزوير الأرقام الوطنية وتجارة المخدرات

أعلنت مديرية أمن سبها ضبط عصابة تشادية تقوم بتزوير الأرقام الوطنية وتجارة المخدرات.

وجاء في بيان المديرية، “فى إطار عمل الغرفة الأمنية لمكافحة الجريمة وعلى توجيهات مدير أمن سبها الللواء خالد البسطة، لضرب اوكار الفساد، تمكن قسم البحث الجنائى وقوة دعم المديرية من مداهمة وكر لأشخاص من الجنسية أتشادية يقومون بتزوير أوراق رسمية والاتجار بالمخدرات”.

وأضاف البيان: “ضبط بحوزتهم العديد من أوراق مزورة خاصة بالأرقام الوطنية الليبية وصكوك خاصة بالمصارف مزورة وأقراص مهلوسة ومخدرات، واتخدت ألإجراءات القانونية حيالهم “.

فى إطار عمل الغرفة الأمنية لمكافحة الجريمة وعلى توجيهات مدير أمن سبها لواء خالد البسطة لضرب اوكار الفساد تمكن قسم البحث… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن سبها‏ في الاثنين، ٢٩ يوليو ٢٠٢٤