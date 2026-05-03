بالفيديو.. ضبط متهمين في قضية «رشوة مالية» ضخمة

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق عن عرض مشاهد مصوّرة قال إنها تُعرض لأول مرة، تتعلق بكمين أمني نُفذ عام 2022، أسفر عن ضبط متهم حاول تقديم رشوة مالية مقابل إطلاق سراحه والتغاضي عن إجراءات قانونية بحقه.

وأوضح الجهاز أن الواقعة تعود إلى توقيف المدعو أبو خلف، سوري الجنسية، والذي حاول – بحسب البيان – شراء حريته عبر عرض مبلغ مالي كبير على نائب رئيس الجهاز علي الجابري، بعد ضبطه في وقت سابق على خلفية قضية أخرى.

وبيّن الجهاز أنه جرى التنسيق مع النيابة العامة لإيهام المتهم بالموافقة على العرض، بهدف استدراجه إلى كمين محكم، أسفر عن ضبطه متلبسًا أثناء محاولة تسليم مبالغ مالية تمثل جزءًا من الرشوة.

وأشار البيان إلى أن قيمة المبلغ المضبوط في حينه بلغت 375 ألف دينار ليبي و100 ألف دولار أمريكي، فيما كان من المقرر تسليم بقية المبلغ في اليوم التالي وفق الاتفاق المزعوم مقابل الإفراج عنه.

كما لفت الجهاز إلى أن العملية أسفرت أيضًا عن ضبط شقيق المتهم الذي كان طرفًا في الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما مع مبالغ الرشوة إلى النيابة العامة في عام 2022.

