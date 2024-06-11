بالفيديو.. طعن 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في الصين!

أصيب 4 أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة بولاية أيوا، في “هجوم طعن بمتنزه عام في إقليم غيلين شمال شرقي الصين”.

وقال آدم زابنر، وهو نائب عن ولاية أيوا، لوكالة رويترز، إن “شقيقه من بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل في أيوا”، موضحا “أن المجموعة كانت تزور معبدا في متنزه بيشان عندما هاجمهم رجل بسكين”.

وكان الأساتذة من كلية كورنيل، “في مهمة ضمن برنامج لتبادل خبرات التدريس مع جامعة شريكة، وهي جامعة بيهوا في مدينة غيلين، وتم تداول مقطع فيديو أظهر أشخاصا ممددين على الأرض التي غطتها الدماء في حديقة”.