بالفيديو.. طلاب يصممون «رادار» باستخدام الموجات فوق الصوتية

كشفت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، “عن مشروع تخرج طلبة قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد العالي للعلوم والتقنية “رقدالين”، حيث أبهروا الجميع بفكرة وتصميم مشروع تخرجهم عن (تصميم رادار تتبع بإستخدام الموجات فوق الصوتية).

وبحسب الوزارة، “يعمل المشروع على إرسال إشارات والتقاط صور وتلقي الإشارات المنعكسة من الأهداف المراد تتبعها، من خلال تحليل الإشارات المنعكسة، ويمكن تحديد موقع الأهداف التى تم رصدها”.

وقال الدكتور “طارق النائلي” مدير عام المعهد: “مثل هذه المشاريع يمثل تحديًا مثيرًا وفرصة للطلاب لتطبيق المعارف النظرية في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات والكهربائية بشكل عملي”.

وأضاف النائلي: “مثل هذه المشاريع النادرة والمتخصصة من شأنها يشجع الطلاب على وضع أهداف طموحه لتصميم مشروعات متطورة وفعالة، مع التركيز على الابتكار والإبداع”.

وبحسب الوزارة، “تمت المشاركة بهذا المشروع في اليوم العالمى لمهارات الشباب 2024، والذى أشرف عليه وزارة التعليم التقني والفني ونظمه المعهد العالي للعلوم والتقنية تاجوراء، وتحصل المشروع على ترتيب متقدم، واشادة بنوعيته التقنية وعمله الابداعي من جميع الحاضرين”.

هذا “وكان هذا المشروع برعاية مباشرة من الدكتور طارق الهادى النائلي مدير المعهد وإشراف الأستاذة سماح عبدالسلام ظويهر، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، أمام الإعداد و التصميم للطلبة (لينا ابوبكر طروم، محمد رجب التر، عبدالناصر علي حسين، محمد ساسي المريمى)”.

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