بالفيديو.. ظهور مفاجئ لفنان سوري يثير جدلاً واسعاً

فاجأ الفنان السوري قصي خولي الجمهور بظهور غير متوقع في كليب أغنية “وجه القمر المغرورة” للفنانة سارية السواس، حيث شاركها لحظات رقص لافتة على أنغام العمل، ما دفع الفيديو إلى تصدر التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي خلال وقت قصير.

وظهر قصي خولي في مقطع مصور نشره عبر حساباته الرسمية وهو يتفاعل ويرقص إلى جانب سارية السواس، في مشهد اعتبره المتابعون خروجاً عن النمط التقليدي لظهور النجوم، ومنح العمل طابعاً حيوياً مختلفاً جذب الأنظار بسرعة.

ويُعرف خولي بتفاعله المستمر مع أعمال سارية السواس، إذ ظهر في أكثر من مناسبة وهو يشارك الجمهور لحظات تفاعل مع أغنياتها، ما يعكس إعجابه بأسلوبها الفني وحضورها الغنائي في المشهد الفني.

ولفتت أغنية “وجه القمر” الانتباه أيضاً، نظراً لتقاطع عنوانها مع عبارة سبق أن استخدمها خولي في أحد أعماله الدرامية ضمن مسلسل “بخمسة أرواح”، حيث جسّد شخصية “شمس” وظهر في أحد مشاهده بلقطة رقص لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً حينها.

وشكّل ظهوره في الكليب إلى جانب سارية السواس عنصر مفاجأة كبيراً للجمهور، حيث تحولت المقاطع المتداولة إلى مادة نقاش واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالتعاون غير المتوقع بين الطرفين وبالطابع الترفيهي الذي أضافه الظهور المشترك للعمل.