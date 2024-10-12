بالفيديو.. عاصفة رعدية وأمطار غزيرة في مكة المكرمة

شهدت مكة والمناطق المحيطة بها، هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية قوية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وجريان السيول.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، “تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة”.

وبحسب المركز، “شهدت مكة والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وحائل وتبوك، رياحا شديدة السرعة وسيولا وصواعق رعدية”، مشيرا إلى أن “مكة المكرمة تشهد أمطارا مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية”.

ودعا الدفاع المدني إلى “توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة”، وأفاد “بأن هناك إنذار أحمر من مركز الأرصاد بشأن حالة مناخية غير مستقرة بالمنطقة”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك”.