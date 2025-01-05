بالفيديو.. عشرات القتلى والمصابين بحريق في الصين

اندلع حريق في “سوق للخضراوات” في إقليم خبي بشمال الصين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفق ما افاد تلفزيون الصين المركزي.

وقال تلفزيون “سي سي تي في” الصيني، إن “الحريق أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين، والسلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع في مدينة تشانغجياكو”.

ووفق وكالة رويترز، فإن “السوق التي اندلع فيها الحريق هي سوق ليجوانج للخضراوات وافتتحت في 2011 وتبيع سلعاً تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات”.

يذكر أنه “غالبا ما تشهد الصين حرائق مميتة، وفي يوليو الماضي، قتل 16 شخصا على الأقل جراء حريق في مركز تجاري في مدينة تسيغونغ بجنوب غرب البلاد”.