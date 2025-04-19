بالفيديو.. عشرات القنابل الأمريكية تسقط باليمن والضحايا بالمئات

ضمن عمليات عسكرية تنفذها واشنطن ضد جماعة “أنصار الله- الحوثيين”، للشهر الثاني تواليًا، “قصفت المقاتلات الأمريكية، محافظتي الجوف وصعدة، ونفذت غارتين على معسكر طيبة الأَسم في مديرية برط العنان، وغارتين جويتين في منطقة اليتمة الاستراتيجية بمديرية خب والشعف”.



وذكر تلفزيون “المسيرة” التابع لجماعة “أنصار الله”، أن “3 غارات للعدوان الأمريكي استهدفت مدينة صعدة”.

في السياق، اتهمت جماعة “أنصار الله” اليمنية، “الولايات المتحدة بالسعي لخنق الشعب اليمني من خلال قصفها ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد الذي أوقع 245 قتيلاً وجريحاً، مؤكدة جاهزيتها للانتقال إلى أبعد مستوى من التصعيد ضد واشنطن”.

وقال المكتب السياسي لـ “أنصار الله”، في بيان نقله تلفزيون “المسيرة” التابع للجماعة: “استهداف ميناء رأس عيسى يهدف لخنق الشعب اليمني ومنع وصول المواد الغذائية والطبية وغيرها إليه”.

وأضاف: “جريمة الحرب التي ارتكبها العدوان الأمريكي في الحديدة تكشف مدى الفشل الذريع للعدوان الأمريكي”.

واعتبر المكتب أن “قصف العدوان الأمريكي للعاملين والمسعفين في ميناء رأس عيسى النفطي انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية”.

ورأى أن “التصعيد الأمريكي في استهداف الشعب اليمني ومقدراته يأتي على خلفية موقف اليمن الثابت في إسناد غزة والقضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “العدوان الأمريكي لن يثني قطعاً عن الاستمرار في إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها”.

وشدد المكتب السياسي لـ “أنصار الله”، على “العدوان الأمريكي على الشعب اليمني لن يبقى دون رد”، مؤكداً “الجاهزية للانتقال إلى أبعد مستوى من التصعيد من إيلام العدو الأمريكي”.

في السياق، “نشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقاطع فيديو توثق عملية تجهيز المقاتلات بالصواريخ لقصف مواقع “الحوثيين” في اليمن”.

وتُظهر المقاطع “عشرات القنابل الأمريكية مصطفة على سطح حاملة الطائرات استعدادا لشن هجمات على اليمن”، وقالت القيادة المركزية معلقة على الفيديوهات: “عمليات مستمرة على مدار الساعة للسفينتين الحربيتين هاري إس ترومان (CVN 75) وكارل فينسون (CVN 70) ضد الحوثيين المدعومين من إيران”.

في السياق، نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مصدر مطلع، قوله إن “عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطها “الحوثيون” منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، قد يصل إلى نحو 20″.

وأفادت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” أن “الحوثيين” أسقطوا طائرة “إم كيو-9” ريبر الأمريكية في اليمن في وقت سابق من أمس، وهذه هي سادس طائرة “إم كيو-9″ يسقطها الحوثيون منذ 3 مارس وخلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 30 مليون دولار”.

وحسب التقارير، “هذه خامس طائرة أمريكية من هذا الطراز تسقط فوق اليمن منذ أن بدأت القيادة المركزية الأمريكية غاراتها الجوية اليومية على الحوثيين في 15 مارس”.

ووأوضحت التقارير، أن “الجيش الأمريكي نفذ 35 يوما متتاليا من القصف، ومع ذلك يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ لإسقاط هذه الأصول الأمريكية باهظة الثمن، ويواصلون إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ولم تستأنف معظم عمليات الشحن الدولي في البحر الأحمر”.

وبحسب التقارير، “تبلغ تكلفة كل طائرة “إم كيو-9” حوالي 30 مليون دولار، وأسقط “الحوثيون” ما لا يقل عن 16 طائرة أمريكية مسيرة منذ بدء الصراع بين إسرائيل و”حماس” في أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة خسارة أكثر من 16 طائرة من طراز “إم كيو-9″ ريبر أكثر من 500 مليون دولار”.

وفي وقت سابق، أعلنت “أنصار الله”، “مقتل 74 شخصاً وإصابة 171 آخرين في حصيلة غير نهائية إثر غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة”

وأعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، “عن توقف نشاط ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن جراء الغارات الأمريكية التي استهدفته”.

ومنذ 15 مارس الماضي، “شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص معظمهم من الأطفال والنساء، وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة “الحوثي” قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.