بالفيديو.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحام «باحات المسجد الأقصى»

في رابع أيام عيد الأنوار اليهودي “الحنوكا”، اقتحم اليوم الأحد عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن “نحو 403 مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة ومحيط المسجد”.

ويأتي الاقتحام في رابع أيام عيد الأنوار “الحانوكاه” اليهودي، ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية حصارها.

وفي 25 ديسمبر الجاري، اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وأدت هناك شعائر تلمودية في عيد ما يسمى “بالأنوار اليهودي أو الحانوكا”.