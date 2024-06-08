بالفيديو.. «عمرو دياب» يصفع معجباً ويهين سائقه الخاص!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو “يظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة “سيلفي” معه”.

ووفق ما ظهر في الفيديو، و”خلال غناء الغنان المصري عمرو دياب في حفل له، اقترب منه أحد الحاضرين، ممسكا بهاتفه ومطالبا إياه بالوقوف معه للتصوير، ليقوم “دياب” بصفع الرجل على وجهه”.

وتعرض عمرو دياب، لهجوم حاد على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هذا الحادث، فيما دافع محبيه عنه بقوّة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تداول فيديو للفنان عمرو دياب يثير الجدل، حيث ظهر قبل أسابيع وهو يضرب مهندس صوت على المسرح، فيما جرى تداول فيديو وهو يهين سائقه ويصفه بـ”الحيوان”.