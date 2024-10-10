بالفيديو.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف بيروت

بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان، سمع دوي انفجارات عنيفة هزت منطقة سكنية مكتظة وسط بيروت، ووفق المعلومات، “قتل شخصان على الأقل وأصيب 9 آخرون في الغارة”.

وافادت وسائل إعلام لبنانية، أن “إسرائيل شنت غارة عنيفة على العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت مبنى سكني في حي مكتظ بالسكان”.

وذكرت أن “طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مبنى بين منطقتي رأس النبع والنويري في مدينة بيروت، ما تسبب بانهيار مبنى سكني بالكامل جراء الغارة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: “استشهد 18 شخصاً وأصيب 92 آخرين بجروح في حصيلة أولية جراء غارات طيران العدو الإسرائيلي على بيروت”.

وقال شهود لوكالة رويترز “إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط بيروت بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة، مساء الخميس، ولم يتضح بعد ما الذي تم قصفه بالتحديد”.

وأكد مصدر في “حزب الله”، فشل عملية الاغتيال في بيروت ونجاة الحاج وفيق صفا.

يذكر ان هذه ثالث ضربة تستهدف أحياء في قلب العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر، وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية في لبنان منذ 23 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1190 شخصاً، وأجبر أكثر من مليون على النزوح.