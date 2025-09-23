بالفيديو.. فرنسا تعترف بفلسطين وأمير قطر ومصر والسعوددية يحتفلون

خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، شهدت القاعة لحظة تاريخية تم خلالها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

ولاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا من الدول العربية، حيث تبادل أمير قطر تميم بن حمد ووفدي مصر و السعودية تهانيهم في مشهد يعكس التنسيق العربي المشترك في دعم القضية الفلسطينية.

وظهر أمير قطر في لقطات لافتة وهو يقف بجانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي و وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث عمّت البهجة أجواء القاعة بعد إعلان ماكرون، كما تبادل المسؤولون المصريون التهاني مع نظرائهم في الوفد السعودي.

وفي تلك اللحظات، عبّر الوفد السعودي عن ترحيبه بالخطوة الفرنسية، مُشيدًا بموقف ماكرون ودعمه المستمر للحقوق الفلسطينية، بينما شارك أمير قطر الوفدين المصري والسعودي في لحظة الاحتفال، مما يعكس وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.