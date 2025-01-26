 بالفيديو.. فنان سوري يصل دمشق وآخر يحذّر من خطورة ما تشهده البلاد

حذر الفنان السوري جمال سليمان، “من خطورة ما تشهده سوريا حاليا من عمليات قتل”.

وأشار سليمان في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن “ما حدث، خاصة في محافظة حمص وسط البلاد، أمر خطير للغاية ولا يجوز السكوت عنه”.

ولفت إلى أن “هذه الأحداث ليست مجرد مسائل عابرة، “لأنها تتزايد وتتفاقم.. ونحن نتفق مع الناس في أن العنف يجر العنف، والدم يجر الدم، ولذلك لا يمكن محاصرة الناس وإجبارهم على حمل السلاح، فهذا غير مقبول على الإطلاق ولا يساهم في بناء دولة أو استقرار”.

وأوضح الفنان السوري أن ما يحدث ‘لا يبيّض وجه الثورة بل يشوهها.. لا تخطفوا هذا الانتصار، فهناك سلطة قائمة، احترموها ودعوها تنفذ القانون وتحاسب الناس بنفسها”.

وقال: ” لا ندافع عن مجرمين، ولكن السلطات هي من تحاسبهم كي لا تتحول القضية إلى حمامات دم وحالة من الاحتقان الطائفي والانتقام.. هناك سلطة قائمة، وهي مسؤولة عما حدث، ويجب أن تتابع وتحقق وتلقي القبض على مرتكبي هذه الجرائم وتقدمهم للمحاكمة، كما يجب أن تلاحق المجرمين الذين انتهكوا أعراض الناس وكراماتهم، لأن العدالة هي العدالة”.

وأضاف سليمان: “المحزن في الأمر هو أن هذه الأحداث ترافقت مع نشاط سوريا الخارجي، معتبرا أنه “يجب الحفاظ على هذا النشاط ودعمه كأشخاص حضاريين، وتوجيهه نحو المستقبل”.

وقال: “يجب الاستفادة من دروس الماضي، من فساد وبرلمان مخجل وقضاء فاسد في التعليم والبعثات وغيرها.. ولكن كل هذا في النهاية أدى إلى ثورة عام 2011، رغم السياسة الخارجية القوية لسوريا آنذاك، وهذا كله لم يكن ذا فائدة، وفي النهاية ثار الشعب السوري”.

وأضاف سليمان برجاء السلطات السورية القائمة “بأن تولي هذا الأمر أهمية كبرى، واقترح على السلطة أن تجلس مع الناس لتبحث في كيفية حفظ الأمن، وما هو القاسم المشترك بين الإدارة القائمة والناس، كي لا تتكرر هذه الأحداث، لأنها لا تصب في مصلحة أحد”.

الفنان السوري سامر المصري يصل دمشق

وصل الفنان السوري سامر المصري صباح اليوم الأحد، إلى مطار دمشق الدولي بعد غياب دام لمدة 14 عاما.

وكان في استقبال المصري ضمن صالة الشرف والدته والمقربون وحشد شعبي وجماهيري.

يذكر أن المصري، يعود مجددا للتصوير من داخل سوريا برفقة الفنان السوري مكسيم خليل في مسلسل “تحت الأرض” وذلك بعد أن نقل فريق العمل مواقع التصوير من لبنان إلى سوريا.

وكان الفنان المصري المعروف بشخصية “العكيد أبو شهاب” قد طرح بالتعاون مع المطرب الحلبي عبد الكريم حمدان أغنية “الله محيي شوارعكي يا بلادنا المعمورة” بتوزيع جديد إهداء لأهل سوريا معلقا عليها “هديتنا المتواضعة لسوريا الحرة الحبيبة إن شاء الله تحبونها”.