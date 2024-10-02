بالفيديو.. فنان لبناني يتحدّث بحزن أمام ركام منزله المدمّر

ظهر الفنان اللبناني معين شريف، وهو يتحدث بحزن من أمام منزله المدمّر بالضربات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي الفيديو، ظهر “شريف” أمام مبنى المدمر، قائلا: “الحمد الله على كل حال، المهم أن أولادنا بخير، وكنا نقول فدا سماحة السيد، الآن نقول فدا روح سماحة السيد”.

وأضاف: “كما ترون، نحن أول من جاء بعد القصف، ليس لدينا معامل هنا ولا أسلحة، وليس لدينا شيء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابي، ليس لدينا سوى منازل يسكن فيها أولادنا للتعلم في الشتاء”.

وتابع: “فشّ خلقه فينا، عندما وجد نفسه ضعيفاً في الميدان هناك، لم يستطع المواجهة في الميدان فجاء يواجه العزّل والأبرياء والفنانين. على كل الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله في الميدان وليس معنا”.

هذا وبدأ الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، عملية برية في لبنان، وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية.