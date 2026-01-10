بالفيديو.. فيروز تودع نجلها الأصغر

خيمت أجواء الحزن على الفنانة اللبنانية فيروز خلال تشييع نجلها الأصغر هلي الرحباني، الذي وافته المنية يوم الثامن من يناير 2026 عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد مسار صحي طويل اتسم بتحديات متواصلة منذ سنواته الأولى.

وشاركت فيروز في مراسم الجنازة برفقة ابنتها ريما الرحباني وشقيقتها هدى حداد، وسط حضور واسع من أفراد العائلة والأصدقاء ومحبي العائلة الرحبانية، الذين حرصوا على تقديم التعازي والمؤازرة في مشهد إنساني مؤثر.

وتوافدت شخصيات سياسية وفنية وثقافية إلى كنيسة سيدة المحيدثة في بلدة بكفيا بمحافظة جبل لبنان، حيث استقبلت العائلة المعزين، وقدمت فيروز لابنها الراحل باقة ورد بيضاء حملت عبارة إلى ابني الحبيب، في لحظة عكست عمق العلاقة العاطفية التي جمعتها به.

وأُعلنت إقامة مراسم الدفن في مدافن عائلة الرحباني في بكفيا، حيث ووري جثمان هلي الرحباني الثرى إلى جانب شقيقه الفنان زياد الرحباني، الذي توفي في يوليو 2025، ليأتي هذا الرحيل امتدادًا لسلسلة من الخسارات العائلية التي عاشتها فيروز على مدى عقود، بدءًا برحيل زوجها الموسيقار عاصي الرحباني عام 1986، ثم ابنتها ليال عام 1988.

ويمثل هذا الحدث محطة إنسانية مؤلمة في مسيرة فيروز الشخصية، التي عُرفت بحرصها على فصل حياتها العائلية عن الأضواء، خاصة في ما يتعلق بنجلها الأصغر، في وقت تحظى فيه بمكانة فنية وثقافية استثنائية في الوجدان العربي.

وعاش هلي الرحباني بعيدًا عن الوسط الفني والإعلامي منذ طفولته، نتيجة معاناته من إعاقة ذهنية وحركية استدعت رعاية دائمة، وقد اختارت فيروز إبقاءه خارج دائرة الشهرة، وتولت الاهتمام به بنفسها على مدى سنوات طويلة، ما عكس علاقة أمومة خاصة ومتفردة، فيما أشارت أوساط فنية وثقافية إلى أن أغنية سلّم لي عليه، التي كتبها ولحنها زياد الرحباني وغنتها فيروز ضمن ألبوم مش كاين هيك تكون، حملت بعدًا إنسانيًا مرتبطًا بسيرته.