بالفيديو.. فيضانات اليمن تسبب تدمير منازل وفقدان عشرات الأشخاص!

أفادت الشرطة اليمينة، أن “فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن، تسببت بتدمير منازل ومحلات تجارية وفقدان عشرات الأشخاص”.

وأعلنت شرطة محافظة المحويت، أن “24 مفقودا من الأهالي نتيجة تدفق السيول والانهيارات (الأرضية) في مديرية ملحان غرب المحافظة”، مشيرة إلى “تهدم سبعة منازل وفقدان ساكنيها وأربعة محلات تجارية بمديرية ملحان والبحث جار عن المفقودين”.

هذا وبحسب الأمم المتحدة، “ومنذ أواخر يوليو، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليمن بمقتل 60 شخصا وألحقت أضرارا بـ268 ألف شخص”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، قبل أيام: “من المتوقع زيادة هطول الأمطار في الأشهر المقبلة، إذ يتوقع أيضا أن تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات (متساقطات) غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم”.