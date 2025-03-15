بالفيديو.. فيضانات قوية تضرب إيطاليا والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة للسكّان

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية، فيضانات قوية إثر تساقط أمطار غزيرة، حيث غمرت المياه السيارات في حي “سيستو فيورنتينو” شمال المركز التاريخي في فلورنسا”، وسط تحذيرات عاجلة للسكان بتوخي أقصى درجات الحذر.

وأصدرت السلطات في إيطاليا، “تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة ومحيطها والطلب من السكان البقاء في منازلهم، وأغلقت المدارس والحدائق والمقابر في فلورنسا وبراتو المجاورة بعد إصدار تحذير أحمر يقل بدرجة واحدة عن التحذير الأقصى”.

وحث رئيس منطقة توسكانا الوسطى التي تضم فلورنسا وبيزا، إيوجينو جياني، المواطنين على توخي “أقصى درجات الحيطة والحذر” محذرا من “هطول أمطار غزيرة ومتواصلة” خلال النهار.

وأكد جياني، “أن بوابات السدود وخزانات التمدد جاهزة للفتح عند الضرورة لتخفيف الضغط عن نهر أرنو الذي يمر عبر فلورنسا وبيزا ويصب في البحر”،كما أصدرت السلطات أيضا تحذيرا أحمر بشأن “الطقس في منطقة إميليا رومانيا حيث أودت فيضانات مدمرة ب 17 شخصا قبل عامين”.

وكتبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على منصة “إكس”: “أتوجه بأفكاري إلى السكان المتضررين من سوء الأحوال الجوية التي تضرب مناطق مختلفة من إيطاليا متسببة بأضرار جسيمة وبصعوبات للمواطنين”.

وذكر وزير الداخلية “أن أكثر من 500 من رجال الإطفاء يعملون في جميع أنحاء توسكانا”.

وقال أليسيو مانتيلاسي، رئيس بلدية إمبولي، على “فيسبوك” إن الوضع “أسوأ مما كان عليه عام 2019″، عندما غمرت الفيضانات البلدة، وأضاف “إنها من أصعب اللحظات في التاريخ الحديث”.

Overnight heavy rains caused rivers to overflow, triggering major floods in Florence, in the Tuscany region on March 14, 2025.



A red alert was declared for Florence, Prato, Pistoia, and Pisa. Schools closed, and emergency teams were deployed to handle the crisis. pic.twitter.com/CYmFFcjYsu — RenderNature (@RenderNature) March 14, 2025

زلزال بدرجة 4.7 درحة يضرب جنوب إيطاليا

وقع زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل منطقة بوليا في جنوب إيطاليا الجمعة.

وحسب ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكينن، “شعر بالهزات سكان مدن رئيسية مثل باري وفوجيا، وكذلك في المناطق المجاورة، وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية التي وصلت قوتها إلى 8ر3 درجة”.

وقالت باربرا فالينزانو، رئيسة الحماية المدنية في بوليا لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، “إنها تراقب الوضع وإنه لم ترد تقارير عن حوادث خطيرة”.

هذا “وتعرض جنوب إيطاليا لعدة هزات أرضية في الآونة الأخيرة.