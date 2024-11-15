بالفيديو.. «فيفا» يكشف عن تصميم مهيب لكأس الأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التصميم الجديد لكأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام في أمريكا.

وأوضح بيان صادر عن “فيفا”، أن “الكأس الذهبية المصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطا، تتسم بتصميم مداري متعدد الأوجه، وتحمل نقوشا ترمز لتاريخ كرة القدم، بما في ذلك خريطة العالم، وأسماء 211 اتحادا وطنيا، و6 اتحادات قارية”.

ووفق “فيفا”، يرمز القرص المركزي إلى رموز مرتبطة باللعبة وتقاليدها، ومزود بنقوش بـ 13 لغة، تشمل “برايل” للمكفوفين، واستلهم التصميم الجديد لكأس العالم للأندية، من لوحة فوياجر الذهبية المرسلة للفضاء في سبعينيات القرن الماضي مع إحدى البعثات التابعة للإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة باسم وكالة “ناسا”، وكذلك من علم الفلك، وتتضمن رموزا تمثل مواقع الكواكب عند تأسيس “فيفا” عام 1904، كما يحتوي الكأس الجديد على رسالة محفورة للأبطال، تنص على أن “من يرفعها يكتب فصول التاريخ الكروي، إنكم شهود على لحظة تاريخية تمثل ذروة كرة القدم على صعيد الأندية، لحظة في متناول قلة قليلة، ولكنها تحظى بالاحتفال في أوساط كثيرة”.

وشمل البوستر الرسمي لمونديال الأندية “صورا لنجوم كبار في الأندية المشاركة على مستوى العالم وعلى رأسهم الأرجنتين ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ظهرت صورة محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي المصري بجانب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي وأيضا المغربي سفيان رحيمي هداف العين الإماراتي.”.

هذا وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظام مختلف من جانب فيفا بداية من صيف 2025 وتقام كل 4 أعوام مثل بطولة كأس العالم للمنتخبات، وتنطلق النسخة المقبلة يوم 15 يونيو 2025 بينما تقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو من نفس العام وتشهد مشاركة 32 فريقا من بينها 5 أندية عربية هي: الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وعلى صعيد الأندية الأوروبية، من المتوقع أن تشارك في البطولة أسماء كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتسحب قرعة كأس العالم للأندية في الخامس من ديسمبر المقبل من العام الحالي، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية”.