بالفيديو.. «قاآني» يظهر في مطار مهرآباد بعد تضارب حول مصيره

عرض التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، لقطات تظهر القائد الأعلى لفيلق القدس إسماعيل قاآني خلال مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان، الذي قُتل في لبنان، في مطار مهرآباد.

وظهر قاآني إلى جانب عدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين، الذين كانوا في استقبال جثمان نيلفروشان، الذي قتل في عملية اغتيال اسرائيلية في الضاحية الجنوبية، إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

والأربعاء الماضي، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن إبراهيم جباري مستشار قائد «الحرس الثوري» القول إن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الذي يشرف على أنشطة الحرس في الخارج «بخير وسيستلم وساما» من المرشد علي خامنئي قريبا.

ومساء أمس الاثنين، شهدت مدينة كربلاء مراسم تشييع لجثمان نيلفروشان، نائب شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية، وذلك حين وصوله الى المدينة قادما من مطار بغداد الدولي.

هذا ونشر مراسل التلفزيون الإيراني صورة تجمعه بقاآني فجر اليوم في مطار مهرآباد غرب طهران.