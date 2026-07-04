بالفيديو.. قاليباف «يبكي بحرقة» أمام جثمان خامنئي

نقلت وكالة فارس للأنباء مقطع فيديو يظهر لحظة تأثر شديد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران، حيث بدا وهو يجهش بالبكاء أمام الجثمان في مشهد لافت خلال مراسم الوداع.

وبحسب ما أوردته وكالة فارس، أظهر الفيديو قاليباف وهو يرفع يديه إلى السماء في لحظات وداع مؤثرة، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسط أجواء مشحونة بالحزن في مراسم التشييع.

وخلال استقباله وفود المعزين، نقلت الوكالة عن قاليباف قوله إن “الثأر للشهيد يكمن في تحرير المسلمين من ظلم أمريكا والكيان الصهيوني”، في تصريحات حملت رسائل سياسية واضحة تزامنت مع الحدث.

وأضاف قاليباف، وفق وكالة فارس، أن “قوة الردع الإيرانية” ستمنع أي محاولات لإشعال حرب جديدة في المنطقة، مؤكدًا قدرة طهران على مواجهة أي تهديدات تستهدف استقرارها أو تعيق التفاهمات السياسية.

وتستمر في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل ضمن برنامج يمتد لعدة أيام، يشمل تنقلات بين عدد من المدن الإيرانية والعراقية، قبل أن يُوارى الثرى في مدينة مشهد، وسط حضور جماهيري واسع وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وتأتي هذه المشاهد ضمن مراسم رسمية ذات طابع سياسي وديني واسع في إيران، تجمع بين الرمزية العاطفية والمواقف السياسية، في حدث يحظى بمتابعة داخلية وخارجية كبيرة.