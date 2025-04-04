بوليفيا.. قتلى باشتباكات بين متنافسين على مناجم الذهب (فيديو)

أفادت الشرطة البوليفية “بمقتل ستة أشخاص على الأقل، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، خلال اشتباك بين مجموعات متنافسة من عمال مناجم الذهب الذين يحملون الديناميت في شمال غرب البلاد”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، “وقع انفجار قوي هز معسكر ياني للتعدين عندما اشتبكت المجموعتان المتنافستان حول الوصول إلى منجم الذهب بالقرب من بلدة سوراتا الجبلية، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإدارية للبلاد، لا باز، وفقا لما قاله الكولونيل جونثر أجودو، ضابط الشرطة المحلي. وتوجد العديد من رواسب الذهب في المنطقة النائية”، وأضاف أجودو: “نواصل جهود الإنقاذ”.

وأضافت: “أوضحت السلطات أن المدعيين العاميين وصلوا يوم الخميس إلى مكان الحادث، الذي تسبب فيه الانفجار الذي وقع قبل الفجر في تدمير مجتمع التعدين، مما أدى إلى تدمير عدة منازل وقطع الكهرباء”.

وتابعت: “في الاشتباك الذي وقع يوم الخميس، كانت المعركة على السيطرة على بعض عروق الذهب بين تعاونيتين متنافستين قد اشتعلت منذ سنوات، وفقا لما قاله جوني سيلفا، المستشار القانوني لإحدى التعاونيات”.

Una explosión dejó al menos seis muertos y destruyó varias casas en una comunidad de Bolivia. Esto ocurrió durante un enfrentamiento, por una disputa territorial, entre grupos rivales de mineros de oro que portaban dinamita.



Video: APTN pic.twitter.com/i2GEX0Qbvz — NMás (@nmas) April 4, 2025

تركيا.. النيران تلتهم فندقا فاخرا في مرماريس

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، “إثر اشتعال النيران في فندق “مرماريس بالاس” الفاخر (5 نجوم) بمدينة مرماريس التركية”.

ووفقا لوكالة “DHA” المحلية، “تم إخلاء جميع النزلاء والموظفين البالغ عددهم 680 شخصا بسلام”.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن “الحريق بدأ في غرفة الغلايات قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الفندق. وقد باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، وتقييم الأضرار المادية الناجمة عنه”.

يذكر أن “مرماريس” تعد واحدة “من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، وتستقبل آلاف الزوار سنويا، خاصة خلال فصل الصيف”.

Marmaris’teki otel yangını kontrol altına alındı, 680 kişi büyük tehlike atlattıhttps://t.co/2YemgUTcQD pic.twitter.com/b6v58ak19e — Mehmet Aydın (@maydin09) April 4, 2025

🟥Marmaris'te otel yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi



📌Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.… pic.twitter.com/k4WX13oZoi — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) April 4, 2025

وفاة أحد المصابين بحريق على متن سفينة روسية

“توفي أحد البحارة الستة الذين أصيبوا في الحريق الذي اندلع على متن السفينة الروسية “كريستال آسيا” قبالة مدينة بوسان الكورية الجنوبية”، حسبما أفادت سلطات إقليم بريمورسكي الروسي.

وأشارت الهيئة الحكومية لتفتيش العمل في الإقليم، إلى أن “الانفجار أدى إلى إصابة ستة أشخاص، وتوفي أحدهم في المستشفى”.

وفي 26 مارس الماضي أفادت السفارة الروسية في سيئول “بوقوع حريق على متن السفينة الروسية “كريستال آسيا” قبالة سواحل كوريا الجنوبية، مما أسفر عن إصابة 6 من أفراد الطاقم بينهم حالتان خطيرتان”.