بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 13:46 نُشر: الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 13:46
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تحطم مروحية تابعة لوزارة الصحة التركية جرّاء اصطدامها بمبنى جنوبي البلاد

قتل 4 أشخاص اليوم الأحد، بينهم مسعفون في حادثة تحطم مروحية تابعة لوزارة الصحة، جرّاء اصطدامها بمبنى مستشفى في ولاية موغلا جنوبي البلاد.

ووفقًا لقناة “تي آر تي” التركية فقد اصطدمت المروحية بالطابق العلوي من المبنى ثم سقطت في باحة المستشفى وتحطمت إلى أجزاء.

وقال إدريس أكبييك، حاكم موغلا في جنوب غربي تركيا، إن “المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها”، ما أدى إلى مقتل طيارين وطبيب وموظف كانوا فيها.

ولم يصب أحد داخل المبنى أو على الأرض. ويجري التحقيق في سبب الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطاما متناثرا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.

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