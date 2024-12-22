بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا

قتل 4 أشخاص اليوم الأحد، بينهم مسعفون في حادثة تحطم مروحية تابعة لوزارة الصحة، جرّاء اصطدامها بمبنى مستشفى في ولاية موغلا جنوبي البلاد.

ووفقًا لقناة “تي آر تي” التركية فقد اصطدمت المروحية بالطابق العلوي من المبنى ثم سقطت في باحة المستشفى وتحطمت إلى أجزاء.

وقال إدريس أكبييك، حاكم موغلا في جنوب غربي تركيا، إن “المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها”، ما أدى إلى مقتل طيارين وطبيب وموظف كانوا فيها.

ولم يصب أحد داخل المبنى أو على الأرض. ويجري التحقيق في سبب الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطاما متناثرا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.

سقوط طائرة هليكوبتر أسعاف تركيه

بعد اصطدامها ببناية مستشفى ،

ووفاة ٤

٢ طيارين

ودكتور

وممرضه .. pic.twitter.com/x1GypqOMVK — عاشق كارمن ..Carmen Lover (@AshikCarmen) December 22, 2024