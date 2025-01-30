بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية عسكرية أمريكية مع طائرة ركّاب

أفادت هيئة الطيران الأمريكية بوقوع اصطدام بين طائرة ركاب من نوع “بوم بارديرBombardier”، تتسع لحتى 70 راكبا، ومروحية من نوع “سيكورسيSikorsky” بالقرب من مطار واشنطن وهناك وفيات.

وذكرت مصادر أميركية بسقوط قتلى وانتشال جثث إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في واشنطن، بينما استغرب الرئيس دونالد ترامب وقوع الحادث بهذه الكيفية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: “أستطيع أن أؤكد أن الرئيس (دونالد) ترامب قد أُبلغ بهذا الموقف، ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة في مطار ريغان الدولي في واشنطن العاصمة. هذا كل ما أستطيع تأكيده في هذا الوقت.”

من جهتها، قالت شرطة العاصمة واشنطن إن عملية بحث وإنقاذ مشتركة بين عدة وكالات جارية في نهر “بوتوماك” بعد تحطم طائرة وستصدر مزيد من التفاصيل لاحقا.

وعلى إثر ذلك، تم إيقاف حركة الطائرات في مطار ريغان، وهناك معلومات بأنه على متن الطائرة أكثر من 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، وهناك استجابة ضخمة من قوارب الإنقاذ بينما يبقى عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

وجاء في بيان لشركة “أميركان إيرلاينز”: نحن على علم بتقارير تفيد بأن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 5342، التي تديرها شركة PSA، والتي انطلقت من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس (ICT) إلى مطار واشنطن ريغان الوطني (DCA)، تعرضت لحادث. وسنقدم المعلومات فور توفرها”.

من جهته، صرح وزير النقل الأمريكي الجديد شون دافي، الذي أدى اليمين منذ ساعات قليلة، بأنه يراقب التطورات المتعلقة بحادث تحطم الطائرة في نهر “بوتوماك” من مقر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في واشنطن العاصمة.

وقال دافي في منشور على منصة “إكس”: “أنا موجود في مقر إدارة الطيران الفيدرالية وأتابع الموقف عن كثب”. في حين ذكرت الأنباء أن الوزير دافي وصل إلى المكان بالقرب من حادث تحطم الطائرة.

وجاء في بيان لـ”البنتاغون” أن 3 جنود من الجيش الأمريكي كانوا على متن مروحية “بلاك هوك” التي اصطدمت بالطائرة.

وقالت حاكمة ولاية كانساس لورا كيلي: أعلم أن طائرة قادمة من ويتشيتا تعرضت لحادث تحطم في مطار ريغان الوطني. أنا على اتصال دائم بالسلطات. تفكيري كله مع المعنيين. سأشارك المزيد من المعلومات فور توفرها.

وفي ردود الفعل، استغرب الرئيس دونالد ترامب تحليق المروحية العسكرية باتجاه طائرة الركاب حتى اصطمت بها.

وكتب ترامب “لماذا لم تحلق المروحية عاليا أو تهبط أو تستدير ولماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله”؟

وأضاف “كان يمكن تفادي حادث تحطم الطائرة التي حلقت على مسار مثالي والمروحية اتجهت مباشرة نحوها لفترة طويلة”.

وكان الرئيس الأميركي قد وصف الحادث بالمروع، وقال إنه تم إطلاعه بشكل كامل على ما وصفه بالحادث المروع الذي وقع قرب مطار ريغان في واشنطن.

وفي ردود الفعل أيضا، عبّر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن حزنه العميق بسبب ما سماها المأساة المروعة في مطار ريغان.

من جهته، قال وزير النقل الأميركي شين دافي إن وزارته ستتخذ الإجراءات اللازمة -إذا كان ذلك ضروريا- بشأن مسارات الطائرات.

مسافرون في مطار رونالد ريغان بواشنطن إثر وقف الرحلات بسبب حادث التصادم (الأوروبية)

وعقب الحادث، تم إغلاق مطار ريغان وتحويل الرحلات إلى مطار بالتيمور الدولي.

وقالت وكالة الطيران الفدرالية الأميركية إن المطار سيظل مغلقا حتى الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن على أقل تقدير.

ووفق مصادر في وحدات الإنقاذ الأميركية، قد تكون كارثة الطائرة بواشنطن هي الأكثر دموية منذ عقود.