بالفيديو.. قتلى بحادث «مروع» في ألمانيا وهجمات دامية في الصومال

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون، إثر حادث اصطدام بين صهريج وعربة ترام في بلدة أوبشتات-فايهر بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية تفاصيل الحادث مشيرة إلى أن “التقارير الأولية كانت قد أشارت إلى مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين، إلا أن الأرقام ارتفعت بعد اكتشاف جثتين إضافيتين في موقع الحادث. وقد قع الحادث بعد الظهر عند تقاطع سكة حديدية، مما أدى إلى اشتعال النيران في كل من الترام والصهريج على الفور، وقد كان في داخله ما لا يقل عن 10 ركاب”.

وأفاد متحدث الشرطة بأن “الركاب الآخرين، باستثناء القتلى الثلاثة، تعرضوا لإصابات طفيفة فقط. وقد احترق كل من الصهريج والترام بالكامل، وأُغلقت الطريق السريعة في كلا الاتجاهين بسبب الحادث”.

وفي الصومال، “أسفر هجومان داميان نفذتهما حركة “الشباب” المتشددة في الصومال، الثلاثاء، أحدهما استهدف اجتماعا بأحد الفنادق، عن مقتل وجرح العشرات، وذلك بعد أيام من تحذير أمريكي من هجمات محتملة”.

وقال أحد الزعماء المحليين في الصومال “إن مسلحين من “حركة الشباب” قتلوا سبعة على الأقل في هجوم على فندق في بلدة بلدوين عاصمة منطقة هيران وسط الصومال، حيث كان شيوخ قبائل محلية ومسؤولون حكوميون مجتمعين لمناقشة كيفية التحرك ضد الحركة الإسلامية المتشددة، حين وقع الهجوم”، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي الهجوم الثاني، قال ضابط عسكري يدعى “علي فرح” لوكالة “رويترز”، “إنه وفي حادث منفصل قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم 8 من “حركة الشباب” في اشتباكات في قرية بمنطقة شبيلي الوسطى جنوب الصومال”.

هذا “ويأتي الهجومان بعد تحذير أمريكي نشرته سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الصومالية مقديشو قبل أيام، “ألمحت فيه لوقوع هجوم كبير على مقار حكومية وبعثات غربية وأماكن تشهد حشودا بشرية”.

وأعلنت الحركة المتشددة التي تربطها صلات بتنظيم “القاعدة” “مسؤوليتها عن الهجوم في بلدة “بلدوين” وقالت إنها قتلت أكثر من 10 أشخاص”.

وتنفذ “حركة الشباب”، “تفجيرات وهجمات مسلحة متكررة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي في مسعاها للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية”.

The attack targeted the Qaahira hotel in the city of Beledweyne during a public gathering where traditional elders and representatives from the Somali Armed Forces were urging the youth to participate in the fight against the terrorist group Al-Shabaab*, local media reported. pic.twitter.com/H1hXyALW5o — Sputnik Africa (@sputnik_africa) March 11, 2025

🇸🇴Al-Shabaab (#AlQaeda's affiliate in #Somalia) carried out an attack on a hotel in the city of #Beledweyne, blowing up and storming the building.



According to local sources, the attack began with a car bomb, after which armed assailants stormed the …. pic.twitter.com/T9UX2DqTOE — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) March 11, 2025