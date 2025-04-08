بالفيديو.. قتلى بحوادث مختلفة في طهران وباريس والعراق

اندلع، مساء الاثنين، حريق هائل في مركز لفرز النفايات شمال غرب العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت إدارة الإطفاء في باريس أنها أرسلت “حوالي 200 رجل إطفاء و60 عربة ونشرت منصتين جويتين لاحتواء النيران، التي أفادت التقارير بأنها بدأت في الطابق السفلي وما زالت خارجة عن السيطرة”.

وحذرت إدارة الإطفاء في العاصمة في بيان نشرته على منصة “إكس” من “الاقتراب من منطقة الحريق”، كما أصدرت تنبيها عاما جاء فيه: “يحدث حاليا حريق كبير في شارع دو دوومون في باريس رقم 17.. تجنبوا المنطقة لإتاحة الفرصة لخدمات الطوارئ للقيام بعملها.. على السكان توخي الحذر”.

بدوره، أوضح رئيس بلدية المنطقة، جيفري بولارد، “أن الحريق اندلع في الطابق السفلي في مصنع “سيكتوم” (Syctom) وهو مركز لفرز النفايات على مسافة ليست بعيدة عن مبنى المحكمة والطريق الدائري”،وأضاف أنه “تم إجلاء جميع الموظفين”، موضحا أن المبنى “دمر بالكامل”.

كما أعلن بولارد “أن الطريق الدائري سيتم إغلاقه في كلا الاتجاهين “للسماح لرجال الإطفاء بالمرور”، مشيرا إلى أنه “يتم بذل كل الجهود لاحتواء الحريق في مركز الفرز”.

ووثقت صور ومقاطع فيديو “سحابة كثيفة من الدخان فوق أسطح المنازل في العاصمة، كما يمكن رؤيتها على بعد أميال”.

#Incendie | Courage aux collègues militaires @PompiersParis engagés sur un important incendie d’un entrepôt dans le XVIIe arrondissement de #Paris. Panache de fumée visible depuis les arrondissements opposés. pic.twitter.com/4OVQhSzdPh — Pompiers de France (@PompiersFR) April 7, 2025

🔴 Impressionnant incendie en cours à #Paris :



👉 Les pompiers sont en cours d’intervention dans le 17e arrondissement. Ils demandent aux riverains d’éviter le secteur du boulevard Douaumont. (🎥 sebsramirz) #Paris17 pic.twitter.com/N9jUdoVivw — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) April 7, 2025

Violent incendie dans un centre de tri du XVIIe arrondissement:



Un important incendie est en cours ce lundi 7 avril, aux environs du centre de tri de collecte sélective Paris XVII, situé dans le 17e arrondissement de Paris, juste à côté du tribunal judiciaire. pic.twitter.com/UuEqNNTYTN — Le Clair De Nuit (@leclairdenuit) April 7, 2025

3 قتلى و21 مصابا إثر حريق بمستوصف في طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الاثنين، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 21 بجروح في حصيلة أوّلية جراء اندلع حريق في مستوصف بمنطقة مشيرية جنوب شرقي طهران .

وقال رئيس مركز الإسعاف في محافظة طهران “إن شخصين توفيا في موقع الحريق، فيما توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في أثناء نقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته”.

كما أكد رئيس مركز الإسعاف “أن فرق الإنقاذ دفعت إلى موقع الحادث بـ3 حافلات إسعاف و20 سيارة إسعاف للمساعدة في عمليات الإخلاء”.

من جهته، أوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء في طهران “أن عدد الوفيات بلغ 3 أشخاص حتى اللحظة، فيما لا تزال عمليات البحث والمتابعة جارية في موقع الحادث”.

ولم تُعلن بعد “الأسباب الرسمية وراء اندلاع الحريق، فيما بدأت السلطات تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساته”.

الفلبين.. بركان “كانلاون” يطلق عمودا من الرماد بارتفاع 4 كم

أدى ثوران بركان في وسط الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى إطلاق عمود من الرماد في السماء بارتفاع 4 كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية.

ويعد بركان كانلاون، “واحدا من 24 بركانا نشطا في الفلبين، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسبق أن ثار في ديسمبر وتسبب بإخلاء قرى حوله”، وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد الثلاثاء.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان “أن ثوران بركان كانلاون “بدأ عند الساعة 5:51 صباح اليوم”، حيث أطلق “عمودا ضخما منحنيا من الدخان بارتفاع نحو 4 كيلومترات”، وأفاد المعهد في وقت لاحق “أن ثوران البركان توقف عند الساعة 6:47 صباحا”.

وقال جون دي أسيس، المسؤول في خدمة الإنقاذ بإحدى بلديات مقاطعة نيغروس أوكسيدنتال، لوكالة فرانس برس “كنا مستعدين للثوران. العائلات التي تعيش ضمن نطاق يراوح بين 4 و6 كيلومترات جرى اخلاؤها خلال الثوران السابق في ديسمبر الماضي”.

وأضاف “نحن الآن نراقب فقط القرى التي ستتأثر بسقوط الرماد البركاني”، مشيرا إلى أنهم أوصوا “بإلغاء الدراسة والعمل في البلدية”.

وقالت شانيل نيكور، البالغة 22 عاما، “إنها كانت تنتظر الحافلة التي ستنقلها إلى المدرسة عندما بدأ توران البركان”.

أضافت لوكالة فرانس برس “بدا الصوت وكأن صخرة كبيرة سقطت من مكان مرتفع، ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت سحابة الرماد تكبر أكثر فأكثر من البركان”.

وتابعت “عندما رأيت الرماد شعرت طبعا بالتوتر، ولكن ليس بقدر التوتر أثناء الثوران السابق، لأننا هذه المرة نعرف ما يجب علينا فعله”.

وفي سبتمبر الماضي، “تم إخلاء مئات السكان بعد أن أطلق البركان آلاف الأطنان من الغازات الضارة في يوم واحد”.

مقتل شاب في إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية شرق فرنسا

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما حتفه إثر “إطلاق نار بالقرب من مدرسة ابتدائية في مدينة فولكس أون فيلين بضواحي مدينة ليون الفرنسية شرق البلاد”.

وذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية أنه “تم إطلاق النار على الشاب في الرأس، وتجري حاليا عمليات التحقق”.

وأفادت قناة “بي أف أم تي في” بأن “الشاب البالغ من العمر 19 عاما توفي بعد إطلاق النار عليه مرة واحدة على الأقل يوم الاثنين 7 أبريل في مدينة فولكس أون فيلين”.

وأضافت: “وقعت الحادثة بعد الظهر، حوالي الساعة الثانية، وتم قتل الشاب بالرصاص، وعثرت الشرطة عليه مصابا بطلق ناري في الرأس، لكن رغم محاولة إنعاشه، تم إعلان وفاته في مكان الحادث”.

وبحسب مصدر في الشرطة، فإن “فرضية القتل مرتبطة بالاتجار بالمخدرات”، موضحا أنه “قبل عام بقليل، تم تفكيك نقطة تجارة المخدرات والتي كانت تعتبر الأكبر في منطقة ليون الحضرية، ورحب وزير الداخلية في ذلك الوقت بهذه الخطوة”.

#VaulxEnVelin Un jeune homme tué par balle, chemin des barques, près d'une école élémentaire, ce lundi en début d'après-midi. L'école a été confinée jusqu'à 14H. Le quartier a été bouclé. 📷C.Conxicoeurhttps://t.co/wYkUNX93Wl pic.twitter.com/mJZc29HAMB — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) April 7, 2025

المكسيك.. مقتل 9 أشخاص في هجوم على مركز لإعادة التأهيل

أفادت إذاعة “فورمولا” المكسيكية “بأن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم عصابات مسلح على مركز “شاداي” لإعادة التأهيل بمدينة كولياكان في ولاية سينالوا المكسيكية شمالي غرب المكسيك”.

وذكرت الإذاعة المكسيكية نقلا عن مكتب المدعى العام الإقليمي أن “9 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح وقع ليلة الاثنين في مركز (Shaddai AC) لإعادة التأهيل الواقع في منطقة كوليناس دي سان ميغيل في مدينة كولياكان بولاية سينالوا”.

ووفقا لتقارير إعلامية، “وقع الحادث حوالي الساعة 2 صباحا عندما اقتحمت مجموعة مسلحة المبنى عن طريق خلع باب المرآب، ومن بين 30 شخصا في العيادة نجا منهم 16 شخصا ولم يتعرضوا للأذى”.

وتربط الأنباء المحلية “بين المذبحة والمواجهة بين فصيلين من كارتل سينالوا عصابة المخدرات “لوس تشابيتوس”، بقيادة أبناء مؤسس الكارتل خواكين غوزمان لويرا، و”لوي مايوس” الذي كان يقوده إسماعيل زامبادا حتى اعتقاله”.

العراق.. وفاة مهندس تعرض لاعتداء من قبل موقوفين في “الجعيفر” والسوداني يأمر بفتح تحقيق

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن “المهندس بشير خالد، فارق الحياة في مستشفى ببغداد يوم الاثنين، بعد أقل من يومين من تعرضه لاعتداء من قبل موقوفين في سجن “الجعيفر”.

وذكرت وسائل الإعلام أن “المهندس بشير، تعرض لـ”فشل كلوي”، ورغم تقديم العناية الطبية له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة”.

وفي التفاصيل، قال موقع “شفق نيوز” إنه وفي “27 من شهر مارس 2025 ووفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، فقد تعرض المهندس بشير خالد، لحادث في بغداد بعد محاولته الدخول إلى “مجمع الأيادي السكني” بحجة دعوته على سحور، حيث تم منعه من قبل العناصر الأمنية”.

واكدت الوزارة أن “الوزير عبد الأمير الشمري، يتابع الحادث بدقة، وأعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث مع إصدار أمر بتوقيف اللواء عباس وأفراد عائلته للتحقيق في ملابسات الحادث”.

من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في بيان: “في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن بشير خالد لطيف، نؤكد أن هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته”.

وأضاف صباح النعمان: “بناء على ما تقدم، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل جهاز الأمن الوطني، وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني، للتحقيق في جميع ملابسات القضية وتقديم تقرير مفصل عما حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المهندس”.

وأشار إلى أنه “ستيم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام انظار الرأي العام حال اكتماله، مشددا على أنهم لن يتهاونوا مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته”.