بالفيديو.. قتلى وأضرار مادية جراء سيول وصواعق رعدية في «قرغيزستان واليمن»

قتل 8 أشخاص، معظمهم من المراهقين والأطفال، في انزلاقات طينية وقعت في “منطقة أوش” بجمهورية قرغيزستان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “شهدت مناطق مختلفة من البلاد سيولا محملة بكميات كبيرة من الأطيان وجرفت معها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتسببت السيول الطينية بإغلاق إحدى الطرق السريعة وتضرر الإسفلت وتدمير جسر جراء السيول الجارفة”.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، “جهود كوادر الطوارئ في البلاد وهي تقوم بإجلاء المواطنين من بعض المناطق المتضررة”.

اليمن.. قتلى ومصابون جرّاء تعرضهم لصواعق رعدية

في السياق، قالت مصادر محلية وسكان في اليمن، “إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة عدة محافظات”.

وقال مسؤول في محافظة الضالع لوكالة رويترز، “إن صاعقة رعدية شديدة ضربت تجمعا للشباب في إحدى قرى المحافظة الجبلية، ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة”.

وفي محافظة إب، أكدت مصادر محلية، “أن امرأتين لقيتا حتفهن وأصيب سبعة أشخاص جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة ربابة بمديرية القفر”، فيما “أفادت مصادر محلية وسكان بمقتل امرأة ونفوق عدد من المواشي عندما ضربت صاعقة رعدية شديدة أحد المنازل في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بشمال غرب البلاد”.