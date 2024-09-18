بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجارات جديدة في لبنان

وقعت انفجارات جديدة لعدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية في بيروت ومناطق لبنانية عديدة، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه “استشهد ثلاثة أشخاص بانفجار الأجهزة اللاسلكية في بلدة سحمر”، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، “إصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية للتفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية”.

واضافت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنه “انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية نوع ايكوم في أيادي حامليها وداخل المنازل في صور”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن “عددر من الجرحى نقلوا إلى المستشفيات نتيجة عدوان سيبراني جديد استهدف إضافة إلى أجهزة البايجر وسائل اتصالات لاسلكية”.

كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر “حزب الله” في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة “بيجر” اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال مصدر لوكالة سبوتنيك: “انفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله في عدة مناطق لبنانية والمعلومات الأولية أنها ليست أجهزة بيجر”.

وأشار إلى أن “يعض الانفجارات أسفرت عن وقوع إصابات وحرائق في عدد من المنازل والسيارات والدراجات النارية نتيجة وجود الأجهزة فيها، حيث احترقت 4 سيارات في بلدة العباسية جنوبي لبنان”.