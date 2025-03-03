بالفيديو.. قتلى وجرحى بعملية طعن شمال إسرائيل

قتل شخص وأصيب 4 آخرين على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في خليج حيفا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن خلفية الحادث غير معروفة بعد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها: “بلاغ أولي الاشتباه في عملية إطلاق نار إرهابية في حيفا، وقوات الشرطة في طريقها إلى المكان”، مشيرة إلى أن “هناك معلومات على وجود عدد من المصابين، ولم تُعرف حالتهم بعد”.

بدوره أعلن الإسعاف الإسرائيلي “إصابة 4 أو 5 أشخاص”، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية “بمقتل شخص واحد”.

⚠️BREAKING: Massive stabbing terror attack in Haifa right now, literally a five-minute drive from where I am. At least six injured, some in critical condition.



One of the terrorists has been eliminated.



The Palestinian terrorism doesn’t stop. pic.twitter.com/gz34VYRAYx — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 3, 2025

🚑 Le porte-parole du MDA, Zaki Heller :

« A 09h53, un rapport a été reçu sur la hotline 101 du MDA dans la région de Carmel concernant plusieurs personnes blessées dans une attaque au couteau sur le boulevard Histadrut à la gare routière de Haïfa.

Selon les premiers rapports,… https://t.co/C2NahTVgWE pic.twitter.com/3X5Y8Ah9FH — Beau Gosse Prétentieux_Backup (@BoGossPrebackup) March 3, 2025

القوات الإسرائيلية تعتقل أسيرا محررا في بيت لحم

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال القوات الإسرائيلية الأسير المحرر فراس حسان في منزله بمدينة بيت لحم صباح اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة مناطق من محافظة بيت لحم عددا من الشبان.

وتتواصل حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث يتم استهداف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن “القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا”.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق بأن “السلطات الإسرائيلية صعدت من عمليات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم حيث بلغ عدد المعتقلين نحو 365 فلسطينيا خلال قرابة الشهر”.

ودعا النادي المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني العالمي إلى “التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة القمع الإسرائيلية”.