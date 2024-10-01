بالفيديو.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دمشق

استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

وبحسب وكالة سانا السورية للأنباء، قال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 05 : 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة”.

وكانت وكالة “سانا”، أكدت سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، فيما أعلن التلفزيون السوري أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة”.

وأفادت إذاعة “شام إف إم” في دمشق، “بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة والدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لأعمدة الدخان في محيط منطقة المزة”.

وأشارت الإذاعة إلى “اندلاع حريق في محيط المزة-فيلات غربية، جانب الحديقة الفرنسية، إثر العدوان الذي استهدف العاصمة، وعناصر الإطفاء تتعامل مع الحريق وسط سماع أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة، والمعلومات الأولية تشير لارتقاء شهداء ووقوع إصابات بشرية”.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر يوم الثلاثاء “مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق”.

وتداول نشطاء آخر ما نشرته المذيعة الراحلة، حيث قالت في آخر تدوينة قبل مصرعها “أصوات قوية تسمع في سماء دمشق”.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”،”أطلقت طائرات إسرائيلية عدد من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان حاولت استهدف بعض المواقع جنوب غرب دمشق،وتمكنت الصواريخ الاعتراضية من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة قبل وصولها إلى هدفها”.

من جهتها أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن “الهجمات على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدينة”.