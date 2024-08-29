بالفيديو.. قتلى ومصابون بإعصار قوي ضرب اليابان!

ضرب إعصار “شانشان” القوي، إقليم كاجوشيما جنوب غرب اليابان وتسبب في مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن “الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد صباح اليوم”.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية “أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال مطلع الأسبوع”.

وحذرت السلطات من أن “شانشان” قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في عدة مناطق”.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، “إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد وأصيب اثنان بجروح خطيرة وتعرض خمسة لإصابات طفيفة بسبب الإعصار”، مضيفا: “نظرا لأن هذا الإعصار يتحرك ببطء فإن إجمالي كمية الأمطار قد تكون كبيرة إلى حد ما”.

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن “أكثر من 250 ألف منزل في سبع مناطق تعاني من انقطاع التيار الكهربائي:.

وقررت شركات الطيران “إلغاء أكثر من 600 رحلة داخلية، كما تم تعليق خدمات القطارات في العديد من مناطق كيوشو”.