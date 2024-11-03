بالفيديو.. قتلى ومصابون بحوادث مختلفة حول العالم  

سجلت العديد من دول العالم اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، حوادث مختلفة تسببت بعشرات الوفيات والإصابات، عدا عن خسائر مادية كبيرة، فما أبرز الحوادث المسجّلة؟

صاعقة تقتل عشرات المصلين في أوغندا

قتل14 شخصا وأصيب 34 آخرون في صاعقة برق، ضربت مخيما للاجئين شمال أوغندا، كان سكانه يحضرون قداسا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، كيتوما روسوكي: “إنه لم يتم تحديد هويات الضحايا بعد، ووقع الحادث أمس السبت، في منطقة لامو النائية”، مشيرا إلى أنه “إلى أنه لم ترد أنباء عن اندلاق حريق في أعقاب صاعقة البرق”.

هذا “وكان سكان مخيم مستوطنة بالابيك، الذي يضم بالأساس لاجئين من جنوب السودان، يحضرون قداسا، في المبنى المعدني المؤقت، عندما وقعت صاعقة البرق”، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

يشار إلى أنه “يتم تسجيل صواعق برق مميتة بشكل شائع في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، خلال موسم الأمطار”.

14 people killed as Lightning strucked a church in Palabek Refugee Settlement, Zone 8 Block 2 in Northern UG on 2nd Nov. 2024.

14 people died and 7 others who sustained injuries & more 27 victims are currently receiving treatment at Paluda Health Center III in Lamwo district. pic.twitter.com/YaLM5dSU2P — Richard Odong (@r_odong) November 3, 2024

مسؤول تركي يتعرض لإصابة لدى اختبار لسيارة محلية الصنع

تعرض النائب عن حزب “العدالة والتنمية”، مصطفى فارانك، لإصابة أثناء مشاركته باختبار قيادة مركبة أرضية تم إنتاجها في مدينة بورصة، حيث انزلقت واصطدمت بشجرة في إحدى غابات المدينة

وفي تصريح بعد الحادث، صرح فارانك، “أن حالته جيدة وأنه لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، وذكر أن ظروف الأرض في المنطقة التي وقع فيها الحادث كانت فعالة أيضا في الحادث”.

Bakanlığı, milletvekilliği ve komisyon başkanlığı dönemlerinde yerli üretime ve milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sağladı. Bugün, aynı hedef doğrultusunda çalışırken talihsiz bir kaza geçirdiğini öğrendim. Geçmiş olsun Sayın Bakanım. @varank



pic.twitter.com/3TpgUTXRkE — Semih Öner (@SemihOner) November 2, 2024

مقتل شاب مصري في أمريكا بالرصاص

قتل شاب مصري يدعى مصطفى محمود، في الولايات المتحدة الأمريكية، بطلق ناري، على يد آخرين كانوا يعملون معه في ولاية فلوريدا، بسبب خلافات بينهم.

وبحسب أصدقاء الشاب، “فإن مصطفى، كان يعمل “مقاول بناء”، وحدثت خلافات مع المتهمين وهما “شخص وابنه” يعملان بالبلاط، موضحين أن المجني عليه طلب من أحدهما إعادة “البلاط” مره أخرى وحدثت مشاجرة بينهم”.

وأضافوا أن “العامل الأصغر قام بتكسير “البلاط” بالكامل، فيما أقدم العامل الآخر-والد الأول- على إطلاق النار على مصطفى في الرقبة، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الواقعة”.

وأوضح أصدقاء الشاب مصطفى، “أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 12 عاما، وبدأ العمل في غسيل السيارات وانتقل منها إلى المقاولات كما عمل بالنقاشة، وأنه يقيم في ولاية فلوريدا”.

وأشار أحد أصدقائه إلى “نقل المجني عليه للمستشفى، ويجري حاليا تشريح الجثمان، وفي انتظار استكمال إجراءات السفر إلى مصر، فيما أفرجت الشرطة الأمريكية عن العامل الأول، بداعي أن ما قام به دفاعا عن النفس”.

وذكر أن “الحادثة وقعت يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا، وأنه كان معه في اليوم السابق على الواقعة، للاحتفال بعيد الهالوين”.

وأكد أن “إخوة المجني عليه، رفضوا دفنه في أمريكا، وسيتم إعادة الجثمان إلى مصر، لكن الإجراءات قد تستغرق من شهر إلى 3 أشهر، فضلا عن ارتفاع التكاليف”.

وكانت فتاة تدعى رضوى، “نشرت نداء استغاثة عبر غروب للجالية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبت فيه بالمساعدة لإعادة جثمان مصطفى إلى أرض الوطن”.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، كتبت رضوى في منشورها: “مصطفى محمود، مات غدرا في أمريكا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، من فضلكم لو حد يقدر يساعدنا إزاي نقدر ننزله مصر، إحنا في سباق مع الزمن من فضلكم”.

حريق في منشأة غاز بأفغانستان يودي بحياة شخصين

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان أن “حريقا مدمرا اندلع في منشأة لإنتاج الغاز في منطقة باجمان بالعاصمة كابل مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين”.

وأضافت الهيئة، “أن الحادث تسبب أيضا في أضرار مالية كبيرة تتجاوز المليون دولار”.

وبحسب أسوشيتد برس، أشار البيان إلى أن “الحريق أدى إلى دمار واسع النطاق، وتناثر شظايا صهريج الغاز في دائرة نصف قطرها كيلومتران، وتكبد السكان خسائر مالية، بسبب الأضرار الناجمة عن الحريق الضخم”.

Strong explosions and intense fire in Kabul Qala Haider Khan.



All the gas companies of Kabul province should be transferred outside the city. pic.twitter.com/rnn6zm7I9p — Kareem Kareemi/کريم کريــمې (@KareemKareemi33) November 2, 2024

پولیس طالبان در کابل می گوید، که یک شرکت تولید گاز در این شهر آتش گرفته است.



این رویداد امروز شام در ولسوالی پغمان ولایت کابل در منطقه قلعه خان صورت گرفته است



تا هنوز انگیزه این رویداد و از تلفات برخاسته از آن جزئیات در دست نیست. pic.twitter.com/2Pb8cv48vD — Chashm News (@chashmNews_) November 2, 2024