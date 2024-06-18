بالفيديو.. قتلى ومصابون جراء زلزال في محافظة خراسان الإيرانية!

ضرب زلزال قوي مدينة كاشمر في محافظة خراسان رضوي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة أكثر من 120 شخصا.

وذكرت السلطات المحلية في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران، “أن الزلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر”، فيما أعلن مركز بحوث الزلازل التابع لمعهد الجيولوجيا بجامعة طهران، أن “الزلزال وقع على عمق 6 كم تحت سطح الأرض”.

وقالت السلطات: “من بين 120 شخصا أصيبوا تم نقل 35 إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وقال حاكم كاشمر، “إن اثنين من القتلى لقيا حتفهما أثناء فرارهما من الزلزال بينما حوصر الآخران تحت الأنقاض، كما ألحق الزلزال أضرارا بالمباني معظمها جسيمة”.

هذا وتشهد إيران، التي تقع على خطوط صدع كبيرة، نشاطًا زلزاليًا متكررًا، وفي نوفمبر الفائت 2023، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة بالقرب من الحدود العراقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصًا وإصابة الآلاف.