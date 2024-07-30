بالفيديو.. قتيل وإصابات بقصف إسرائيلي على بيروت

استهدف قصف إسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح 10 آخرين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “العدوان استهدف منطقة سكنية بالقرب من مستشفى بهمن في “حارة حريك” بالضاحية الجنوبية لبيروت أدى إلى انهيار مبنى بجانب المستشفى ووقوع إصابات بين المدنيين”.

وأشارت إلى أن “سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة حارة حريك لنقل المصابين، وكذلك سيارات الإطفاء”، مشيرة إلى “أن العدوان نفذ بطائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت عدة صواريخ باتجاه المنطقة السكنية”.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي، اغتال قياديا في حزب الله في الهجوم.

وصرح مصدر أمني لوكالة “رويترز” بأن “هدف الهجوم في بيروت هو عضو كبير في حزب الله”.