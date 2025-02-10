بالفيديو.. قراصنة مصريون يخترقون «التلفزيون الإسرائيلي» على الهواء مباشرة

اخترق أحد القراصنة المصريين ويدعى أحمد عثمان، البث المباشر للقناة 14 المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبث عليها النشيد الوطني المصري ورسالة حول تهجير سكان غزة.

وبث عثمان صورة العلم المصري ورسالة في شريط الأخبار قال فيها: “نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم”.



وأثار هذا الأمر ضجة واسعة في إسرائيل ولا سيما أن القناة 14 لها جمهور عريض وهي مقربة من نتنياهو.

وتفاعل أحد المستخدمين لمنصة “اكس” مع المشاهد المتداولة للهاكر المصري على شاشة القناة 14 الإسرائيلية وكتب قائلا: “هاكر مصري اخترق قناة إسرائيلية وقت ما كان بن غفير بيهلفط ونزل شريط اخبار لا لتهجير الفلسطينيين وبعدها نشيد بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي.. عاش يا مصريين”.

وتفاعل مستخدم أخر وكتب على حسابه: “مصري يخترق قناة إسرائيلية ويضع عليها النشيد الوطني لـ مصر.. و كتب في الشريط نرفض تهجير أهل غزة من ارضهم”.

ونشر أحد المستخدمين المصريين تدوينة قصيرة عبر منصة “اكس” قال فيها” نرفض تهجير أهل غزة من أرضهم.. هاكرز مصريون يقومون بقطع بث القناة الإسرائيلية 14 وبث النشيد الوطني المصري مع شعارات تؤكد رفضهم لطرد الفلسطينيين من غزة”.

مصري يخترق قناة اسرائيلية ويضع عليها النشيد الوطني لـ مصر

و كتب في الشريط

" نرفض تهجير أهل غزة من ارضهم " . https://t.co/KsmO9E6MUl — نجوى (@NajwaaAli) February 9, 2025

هاكر مصري اخترق قناة إسرائيلية وقت ما كان بن غفير بيهلفط ونزل شريط اخبار "لا لتهجير الفلسطنيين " وبعدها نشيد بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي

عاش يا مصريين 👏👏👏https://t.co/2e3tphqfUD — Hala 🇪🇬 𓉔𓄿𓃭𓄿 (@Hala_mumzy100) February 9, 2025

هذا “وتزامنت عملية الهاكر المصري على القناة 14 الإسرائيلية مع نشر تقارير عبرية عن سيطرة قراصنة إيرانيين مرتبطين بأجهزة المخابرات الإيرانية باسم “حنظلة” على بيانات هامة من الشرطة الإسرائيلية تقدر بـ 2.1 تيرابايت من المواد وفق القناة 12 العبرية”.