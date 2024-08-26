بالفيديو.. كارثة غير مسبوقة في السودان نتيجة السيول

تعرض السودان لكارثة غير مسبوقة، تمثلت في انهيار سد “أربعات” في بورتسودان، نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على الولايات السودانية منذ بداية الشهر الجاري، مما تسبب في فيضانات أغرقت قرى بأكملها، وقتلت العشرات، وتعرض أكثر من 100 شخص للفقد.

تعرض السودان لكارثة غير مسبوقة، تمثلت في انهيار سد “أربعات” في بورتسودان، نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على الولايات السودانية منذ بداية الشهر الجاري، مما تسبب في فيضانات أغرقت قرى بأكملها، وقتلت العشرات، وتعرض أكثر من 100 شخص للفقد.

ووفقا لصحيفة “السوداني، “مسحت المياه المحملة بالطمي العديد من القرى عن وجه الأرض، فيما لجأ المواطنين إلى الجبال للنجاة بأرواحهم”.

وأفاد شهود عيان، أن “عشرات الجثث جرفتها المياه، بعضها ملقاة على برك المياه وقارعة الطريق، وأن الوضع حاليا أشبه بكارثة “إعصار دانيال”، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في سبتمبر2023”.

هذا ويعد سد “أربعات” هو مورد المياه الرئيسي لمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرق السودان وهو يقع على بُعد 40 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان.