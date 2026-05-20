بالفيديو.. كاليفورنيا تشتعل وإجلاء «عشرات آلاف» الأشخاص

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 17 ألف شخص، بعد اندلاع حريق غابات ضخم في منطقة سيمي فالي جنوب الولاية، في ظل مخاوف من وصول النيران إلى المناطق السكنية والضواحي.

وأفادت السلطات بأن حريق “ساندي” اندلع في التلال الواقعة فوق سيمي فالي، وهي مدينة يقطنها أكثر من 125 ألف نسمة، تقع على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال غرب لوس أنجلوس، قبل أن يمتد بسرعة بفعل الرياح القوية.

وبحسب إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا، فقد التهمت النيران حتى صباح الثلاثاء أكثر من ميلين مربعين من الأعشاب الجافة، كما دمرت منزلاً واحداً على الأقل، وسط استمرار عمليات الإطفاء في محاولة لاحتواء الحريق.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أندرو دود، أن سرعة الرياح التي تجاوزت 30 ميلاً في الساعة ساهمت في تسريع انتشار النيران في الساعات الأولى، قبل أن تنخفض شدتها خلال الليل، ما أتاح لفرق الإطفاء فرصة أفضل للسيطرة الجزئية على الحريق.

وأضاف دود أن فرق الإطفاء تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ مع تحسن الظروف الجوية، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لاستغلال فترة الهدوء النسبي قبل عودة الرياح القوية مجدداً، ما قد يعيد تأجيج النيران.

وأكدت السلطات أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ عمليات الإجلاء وتأمين السكان في المناطق المهددة، مع نشر تحذيرات واسعة للسكان بضرورة الابتعاد عن مسار الحريق.

ويأتي هذا الحريق ضمن سلسلة حرائق غابات متكررة تشهدها ولاية كاليفورنيا خلال فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، والتي غالباً ما تتفاقم بفعل الرياح الموسمية الجافة، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة ويزيد من حجم الخسائر.

وتواصل السلطات المحلية مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وسط مخاوف من توسع رقعة الحريق خلال الساعات المقبلة إذا عادت الرياح إلى الارتفاع من جديد.