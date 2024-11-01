بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أقوى صاروخ استراتيجي بالعالم

نجحت كوريا الشمالية “في اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز “هواسونغ-19″، من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان”.

وأشارت كوريا الشمالية إلى أن “صاروخ “هواسونغ-19″ قطع مسافة 1,001.2 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 7,687.5 كيلومترا وحلق لمدة 5,156 ثانية، وقد تم تقييمه على أنه يتمتع بأطول وقت طيران لصاروخ كوري شمالي”.

وبحسب وكالة “يونهاب”، وصفت كوريا الشمالية “الصاروخ الجديد بأنه “وسيلة هجومية فائقة القوة” و”نسخة نهائية” من سلسلة صواريخها بعيدة المدى”.

وقالت الوكالة: “إن اختبار أحدث نظام للأسلحة الاستراتيجية حدّث السجلات الأخيرة لقدرة الصواريخ الاستراتيجية لكوريا الشمالية وأظهر حداثة وموثوقية أقوى رادع استراتيجي في العالم”.

هذا وتمت عملية اختبار الصاروخ أمس الخميس، بتوجيه من زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون”، الذي أعرب عن «رضاه الكبير» على الإطلاق الناجح، وحضرت ابنته المعروفة باسم “جو آيه” عملية إطلاق الصاروخ.