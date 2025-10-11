بالفيديو.. كوريا الشمالية تعرض أقوى «صاروخ نووي» بتاريخها

في عرض عسكري مهيب أقيم في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، كشفت كوريا الشمالية عن صاروخها الباليستي العابر للقارات الجديد “هواسونغ-20″، والذي وصفته بأنه “أقوى الأسلحة النووية” في البلاد، و”أقوى نظام استراتيجي نووي”.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن ظهور هذا الصاروخ الجديد خلال العرض مثّل “ذروة الابتهاج” في مشاهد الاحتفال، مشيرة إلى أنه يُعد من أحدث تقنيات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ العابرة للقارات.

وحضر العرض العسكري عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مشهد يعكس العلاقات الوثيقة بين بيونغ يانغ وموسكو.

وفي خطاب ألقاه مساء الجمعة خلال الفعالية، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده ستواصل تطوير وتعزيز قدراتها العسكرية، قائلاً: “يجب أن يصبح جيشنا كيانًا لا يُقهر، قادرًا على تدمير جميع التهديدات التي تقترب من نطاق دفاعنا الذاتي”.

وشدد كيم على أن “سيادة البلاد لا يمكن الدفاع عنها وضمانها إلا بالقوة”، داعيًا إلى تحويل القوات المسلحة إلى “قوة نخبوية تحقق النصر بقوة الأخلاق والانضباط”، وأشاد بقدراتها السياسية والعسكرية والتقنية.

ورغم أنه لم يوجّه تهديدات مباشرة للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، فإن كيم دعا إلى مواجهة “الهيمنة والظلم”، في إشارة غير مباشرة إلى واشنطن، كما أشار إلى أن قوات كوريا الشمالية تقاتل إلى جانب روسيا في النزاع الأوكراني، معتبرًا ذلك تجسيدًا لـ “العدالة الدولية والسلام الحقيقي”، وفق تعبيره.

كما وصف كيم الجيش بأنه “مصدر قوة لحزب العمال الكوري”، وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتقنية للدولة، بما يتماشى مع استراتيجية كوريا الشمالية في مواجهة التحديات الخارجية.

وفي سياق متصل، كانت وكالة الأنباء الكورية المركزية قد أفادت في وقت سابق من هذا العام بأن كيم جونغ أون اطلع على نتائج اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب، من المتوقع استخدامه في جيل جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بما في ذلك صاروخ “هواسونغ-20”.

ميدفيديف لكيم جونغ أون: بوتين يولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات مع كوريا الديمقراطية

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، خلال زيارته إلى بيونغ يانغ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يولي اهتماماً بالغًا لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقال ميدفيديف: “أود أن أنقل إليكم تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يولي أهمية بالغة للتطوير الشامل لعلاقاتنا الثنائية.”

كما أشاد ميدفيديف بمواقف كوريا الشمالية، وخاصة موقفها الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة، واعتبره مهمًا للغاية.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين أصبحت تقوم الآن على أساس قانوني متين يتمثل في معاهدة التحالف، مشيرًا إلى رغبة روسيا في مواصلة تطوير العلاقات على هذا الأساس.

وسلّم ميدفيديف خلال الزيارة رسالة أرشيفية من كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الديمقراطية، إلى جوزيف ستالين، زعيم الاتحاد السوفييتي آنذاك، ما يؤكد على الروابط التاريخية العميقة بين البلدين.

كيم جونغ أون: موقف كوريا الشمالية الداعم لروسيا في أزمة أوكرانيا “ثابت وواضح”

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تمسك بلاده بموقفها الداعم لروسيا في الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من روح التحالف بين البلدين، وسيستمر حتى إزالة “الأسباب الجذرية للنزاع”.

وقال كيم خلال لقائه رئيس حزب “روسيا الموحدة” دميتري مدفيديف في بيونغ يانغ، إن موقف كوريا الشمالية “واضح وثابت”، مضيفًا:

“نحن كحليف لروسيا ندعم بقوة موقف حكومة وشعب روسيا في تجاوز الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها”.

وأشاد الزعيم الكوري بالدعم الروسي الشامل لبلاده، واصفًا زيارة الوفد الروسي بأنها تحمل دلالة خاصة باعتبارها “دعماً قوياً لحزب العمال الكوري وشعب كوريا الشمالية، وخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما بين الحزبين الحاكمين”.

كما عبر كيم عن امتنانه “لأعز أصدقائه” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “نرغب أن نكون دائماً إلى جانب روسيا، وعلى مقربة من موسكو. هذا خيار استراتيجي راسخ لحكومتنا”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وفد رفيع من حزب “روسيا الموحدة” إلى بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري.