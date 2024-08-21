بالفيديو.. لاعب كرة قدم يعتدي على زوجته بالضرب!

انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق اعتداء “كريستيان كويفا”، لاعب “سينسيانو البيروفي” الحالي والفتح السعودي السابق، على زوجته “باميلا لوبيز” بالضرب، ما دفع إدارة نادي “سينسيانو البيروفي” على الفور لفسخ عقد اللاعب رسميا، مشددة على رفضها العنف بكافة أنواعه.

ورفعت زوجة اللاعب دعوة قضائية ضد زوجها، متهمة إياه بالعنف المنزلي والاعتداء عليها جسديا ونفسيا في أكثر من مناسبة وفي أماكن متفرقة.

وأصدر اللاعب بيانا رسميا للدفاع عن نفسه، موضحا أنه “يعاني من اكتئاب حاد منذ ديسمبر 2023”.

وناشد اللاعب “بالسماح له ممارسة كرة القدم، لحين ظهور نتيجة التحقيقات”، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “أنا لا أهرب من مسؤوليتي، لكني أدعو الله ألا تُسلب مني شريان الحياة بالنسبة لي وفخر لأطفالي ألا وهي كرة القدم، أثناء البحث عن الحقيقة، أرجو أن تسمحوا لي باللعب، فهذا يدعمني”.

يذكر أن صاحب الـ32 عاما، انضم “للفتح” في يناير 2021، قبل تتم إعارته لنادي “أليانزا ليما البيروفي” في صيف 2023 ولمدة ستة أشهر فقط، حتى استغنى عنه “النموذجي” نهائيا في شتاء 2024.