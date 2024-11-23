بالفيديو.. «لامين جمال» يظهر على «تيك توك» وهو يرقص

كثف لامين جمال نجم نادي برشلونة نشاطاته على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “تيك توك”، مستغلا فترة ابتعاده عن الفريق بسبب الإصابة، ونشر جمال فيديو حديثا له وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني في منزله وحصد إعجاب المتابعين.

وكان لامين جمال تعرض لإصابة في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر غاب على إثرها عن مباريات المنتخبات ولن يشارك في مواجهة سيلتا.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن برشلونة قرر تحصين اللاعب بعقد فلكي وتعاقد طويل الأمد حتى قبل بلوغه السن القانونية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الشاب وقع عقدا مدته 6 مواسم يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

وبات جمال من الركائز الأساسية في صفوف برشلونة في الموسمين الحالي والماضي علما أنه تم تصعيده للفريق الأول للبلوغرانا في أواخر موسم 2023/2022.