بالفيديو.. لجنة الترتيبات الأمنية تعلن استلام عدد من المقار العامة

أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية عن تسليم عدد من المقار إلى الجهات التابعة لها بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه جرى اليوم الاثنين وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لواء عماد الطرابلسي، تسليم مقار “مبنى مصرف الأمان والريقاطة وهيئة مكافحة الفساد والدعوة الإسلامية” إلى الجهات التابعة لها.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.

كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.

لجنة الترتيبات الأمنية تسلم عدد من المقار للجهات التابعة لها بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها طرابلس 26 -8-2024م بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المكلف رئيس اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" ، تم اليوم الاثنين تسليم مقار "مبنى مصرف الأمان والريقاطة وهيئة مكافحة الفساد والدعوة الإسلامية" إلى الجهات التابعة لها ،،، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية بشأن تشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية. تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤