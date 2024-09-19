بالفيديو.. لحظات قاسية بسبب انفجارات لبنان

وثقت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وكالات الأنباء، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحدث في لبنان حيث انفجرت أجهزة الإرسال التي يحملها آلاف من عناصر “حزب الله”، الثلاثاء والأربعاء، لحظات مؤلمة لمشاهد الدماء لقوافل الجرحى التي غزت المستشفيات اللبنانية، وسط حالات ذعر للمشاهد القاسية التي خلفتها التفجيرات.

🇮🇱🇱🇧 Chaos reigns at the hospitals of Lebanon. pic.twitter.com/8JF1u5mfUK — LevantOSINT (@LevantOSINT) September 17, 2024

وتظهر اللقطات التي توثق الهجمات وآثارها بعض الأدلة على كيفية وقوعها والأجهزة المستخدمة، وفق تعبير صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويبدو أن أجهزة الإرسال كانت محشوة بالمتفجرات، حيث قال مسؤولون لبنانيون “إن ذلك كان نتيجة عملية إسرائيلية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد ضلوعها في الهجمات”.

ووصلت العشرات من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات تنقل المصابين، مع إخراج عدة نقالات في آن واحد. ومن بين نحو 2700 مصاب، كان المئات في حالة حرجة. وحتى الأربعاء، توفي 12 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه قتل 20 شخصاً وأصيب أكثر من 450 بجروح،الأربعاء، في موجة جديدة من الانفجارات طاولت أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان.