بالفيديو.. لحظة اغتيال «تشارلي كيرك» في أمريكا وترامب يتهم اليسار و«إف بي آي» يفتح تحقيقاً

قُتل الناشط اليميني المؤثر تشارلي كيرك، الحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رمياً بالرصاص أثناء فعالية جامعية في ولاية يوتا الأربعاء، في حادث وصفه حاكم الولاية سبنسر كوكس بأنه “اغتيال سياسي” نفذ من فوق سطح مبنى.

وأظهرت مقاطع فيديو الحادث لحظة إصابة كيرك برصاصة قاتلة في رقبته أثناء إلقائه خطاباً أمام نحو ثلاثة آلاف شخص في حرم جامعة “يوتا فالي”، حيث بدا وهو ينهار وسط صرخات الحضور.

وأوضحت السلطات أن المهاجم أطلق النار على الأرجح من سطح منزل قريب، مستخدماً قناصاً على بعد نحو 200 قدم، نفذت العملية برصاصة واحدة.

ولم تكشف السلطات على الفور هوية الشخص المحتجز أو دوافعه، فيما يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق، مؤكداً استمرار البحث وعدم وجود مؤشرات حتى الآن على ضلوع شخص ثانٍ.

واتهم الرئيس ترامب “خطاب اليسار الراديكالي” بالمسؤولية عن التحريض الذي أدى إلى اغتيال كيرك، واصفاً إياه بـ”شهيد الحقيقة والحرية”، ومؤكداً أن إدارته ستلاحق جميع الأطراف الداعمة والممولة للجريمة.

من جانبه، نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كيرك واصفاً إياه بأنه “صديق شجاع لإسرائيل” قُتل ثمن دفاعه عن “الحقيقة والحرية”.

من جهته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد استجوابه.

ويعكس اغتيال كيرك تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وهو عنف شمل مختلف الأطياف الأيديولوجية، حيث سبق أن تعرّض ترامب نفسه لمحاولتي اغتيال العام الماضي.

يُذكر أن كيرك البالغ 31 عاماً أسس عام 2012 منظمة “تيرنينغ بوينت أميركا”، التي لعبت دوراً محورياً في توجيه الناخبين الشباب لدعم ترامب، وكان له حضور واسع عبر منصات التواصل وبرامجه الإذاعية والبودكاست، ما جعله أحد أبرز الأصوات المحافظة بين الشباب الأميركي.

مدفيديف يتهم دعم أوكرانيا بالتحريض على العنف بعد اغتيال تشارلي كيرك

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يدرك أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا يساهم بشكل غير مباشر في العنف والقتل، في إشارة إلى اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.

ونشر مدفيديف على منصة “إكس” قائلاً: “ارتكبت في الآونة الأخيرة حثالة اليسار الليبرالي، من مختلف الأطياف، جرائم قتل وجرائم سياسية، دعماً لكييف البانديرية (النازية)”.

وأضاف: “(رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت) فيتسو، تشارلي كيرك… من التالي؟ ربما حان الوقت ليدرك ‘فريق ماغا’ أنهم بدعمهم لأوكرانيا، يدعمون القتلة”.