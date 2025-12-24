بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة «الحداد» ومرافقية في تركيا

أظهر مقطع مصوّر متداول لحظة وقوع انفجار قوي في محيط مطار إيسينبوغا بالعاصمة التركية أنقرة، وسط ترجيحات بأن الانفجار ناتج عن سقوط الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد ووفده المرافق.

وتداولت وسائل إعلام تركية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق وميض الانفجار وصوته في محيط المطار، في التوقيت ذاته الذي انقطع فيه الاتصال بالطائرة الليبية، ما عزز فرضية ارتباط المشهد بسقوطها.

وأكدت صحيفة يني شفق التركية أن الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة اختفت عن شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إيسينبوغا، في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مصدر حكومي ليبي بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شكّل خلية أزمة فور ورود أنباء فقدان الاتصال بالطائرة، لمتابعة التطورات والتواصل المباشر مع السلطات التركية.

وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار 24 المختص بتتبع حركة الطيران أن الطائرة سجلت ارتفاعًا تدريجيًا بعد الإقلاع، ثم هبوطًا حادًا ومفاجئًا قبل اختفائها بشكل كامل من شاشات الرصد.

ونشر الصحفي التركي آيات غول عبر منصة إكس مقاطع قال إنها توثق لحظة الانفجار في محيط المطار، مشيرًا إلى أن المشاهد تعود لسقوط الطائرة التي كانت تقل الوفد العسكري الليبي.

وفي تطور لاحق، بدأ وفد عسكري ليبي، اليوم الأربعاء، معاينة حطام الطائرة التي سقطت قرب العاصمة التركية أنقرة، وذلك عقب وصوله جوًا بتكليف رسمي من السلطات الليبية.

واستقبل مسؤولون من وزارة الدفاع التركية الوفد العسكري الليبي فور وصوله، قبل انتقاله بواسطة حافلة مدنية صغيرة إلى قرية كسيك كاواك التابعة لقضاء هايمانا، حيث موقع سقوط الطائرة.

وأكدت المعلومات الرسمية أن الحادث أسفر عن وفاة رئيس الأركان العامة محمد علي أحمد الحداد، وقائد القوات البرية الفيتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى أنقرة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا، فيما باشرت نيابة أنقرة تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات الحادث وأسبابه الفنية.

Libya heyetini taşıyan ve Ankara’da bağlantısı kesilen özel jetin düştüğü ana ait olduğu belirtilen görüntüler ajanslarca paylaşıldı pic.twitter.com/7oRZNTyDOL — Aykut Gül (@glaykut) December 23, 2025