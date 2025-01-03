بالفيديو.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل دمشق مرتدية «سترة واقية من الرصاص»

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، باللقطات التي ظهرت فيها وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، بعد وصولها مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، وهي ترتدي سترة واقية من الرصاص.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى من خروج وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من طائرة عسكرية، وهي مرتدية سترة واقية من الرصاص.

وأثار “مظهر الوزيرة بالسترة الواقية مع ما رافقها من تصريحاتها حول أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا وبين ألمانيا وسوريا”، في دمشق ردود فعل وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها بالبعض بالمنتاقضة”.

وكتب أحد المعلقيين على الفيديو بأن “تصرف الوزيرة مبرر واحترازي بسبب وجود فصائل مسلحة عديدة في سورية، فيما أشار البعض الآخر أن تصرف الوزيرة يعكس عدم الارتياح والأمان تجاه الوضع الميداني والأمني الحالي في سوريا”.

هذا وكانت صرحت الوزيرة الألماينة قبيل مغادرتها دمشق أن “زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى”.

فيما أعرب نويل بارو من دمشق، عن أمله بأن تكون سوريا “ذات سيادة ومستقرة وهادئة”، وأضاف: “قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين”، مضيفا: “أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش”.