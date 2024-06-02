بالفيديو.. لوحة تسقط على رأس وزير أردني أثناء لقاء تلفزيوني!

تعرض وزير الطاقة الأردني الأسبق إبراهيم سيف، لموقف خطير ومحرج على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني على هامش جلسات منتدى “تواصل 2024”.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلامية، “وبينما كان يتحدث الوزير الأسبق خلال اللقاء، وقعت لوحة على رأسه وأصابته، وظهر متأثراً، حيث وضع يده على مكان الإصابة، وسارعت المذيعة إلى الاعتذار للوزير ليرد ممازحاً وهو يمسك رأسه: “التعويض على من؟”.

يذكر أن منتدى “تواصل 2024” في الأردن، يأتي في نسخته السنوية الثانية كمنصة حوارية تهدف إلى تبادل الأفكار حول قضايا تحاكي تطلعات الشباب.