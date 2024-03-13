بالفيديو.. مأساة الجوع في غزة تتفاقم خلال شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتواصل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتأمين ما يسدّ رمقهم، مع استمرار منع “إسرائيل”، دخول المساعدات، واستهدافها أي فلسطيني يسعى للحصول عليها.

وفي هذا السياق، نشر الصحفي الفلسطيني حمودة شاهين، مقطع فيديو لرجل مسن فلسطيني، قال إنه تسحر وأفطر أول أيام رمضان على ماء فقط.

وأضاف المسن: “أنا مريض بالسكر والضغط والقلب وعندي إعاقة في يدي وابني الأكبر مصاب منذ سنوات وابني الصغير أصيب أيضا في هذه الحرب وفقدت 93 شهيدا من عائلتي في الحرب ولا أستطيع الركض للحصول على وجبات المساعدات”.

وأضاف: “عايشين برحمة من الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا بهذه المحنة، هذه محنة وليست ابتلاء”.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عديدة توثق حال الفلسطينيين لا سيما الأطفال، مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفي أحد المقاطع التي تمّ رصدها، ظهرت طفلة حافية القدمين تبحث عن طعام.

يذكر أن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، قال في وقت سابق: إنه أمر مذهل، عدد الاطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم، واصفاً ما يجري في غزة بأنه “حرب على الأطفال.. حرب على طفولتهم ومستقبلهم”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، حذّرت من أن الجوع سيفتك بكل سكان شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن العالم سيشهد أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة إن لم يتحرك اليوم لإنقاذ الفلسطينيين.