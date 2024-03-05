بالفيديو.. مأساة غزة بعيون طفلة فلسطينية

نشر المصور الفلسطيني محمد شلها، فيديو لطفلة في شمال قطاع غزة، تتساءل عن سبب قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية.

وقالت الطفلة: لما بتجي المساعدات ليش بطخوهم، يا الله.. خلوهم، الواحد مش لاقي أكل ولا شرب، شو بدهم منهم، الناس تريد تأكل، تعبانة الناس.

وأضافت الطفلة: أمي صايمة ونحن جائعون طول الليل وصابرون، الإسرائيليون هيكا يسوون فينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، بدي أجيب كرتونة غصب عنهم .

يذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال الأيام الماضية عشرات الفلسطينيين، أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات، ليسدوا رمق بطونهم الخاوية.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم 151 إلى أكثر من 30631 قتيلا و72043 جريحا.