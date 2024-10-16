بالفيديو.. مؤسسة النفط تناقش سير عمل المشاريع وزيادة الإنتاج

عقدت لجنة الإدارة العامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها السابع لهذا العام برئاسة مسعود سليمان، رئيس لجنة الإدارة العامة، وبحضور المدراء العامين ومدراء المكاتب والإدارات في المؤسسة.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة سير العمل في المشاريع الحالية، والاستعدادات الجارية لتنفيذ المشاريع المستقبلية الطموحة، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي قد تعرقل تنفيذها وفق استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز رؤيتها لزيادة الإنتاج”.

كما استعرض الاجتماع “توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، بخصوص رفع معدلات الإنتاج وآليات تحقيق التواصل الأفقي المثالي بين الإدارات لتحسين الأداء الوظيفي”.

لجنة الإدارة العامة بالمؤسسة تناقش سير المشاريع وزيادة الإنتاج في اجتماعها السابع عقدت لجنة الإدارة العامة بالمؤسسة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤