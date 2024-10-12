بالفيديو.. «ماسك» يكشف منتجات «تسلا» الجديدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الأميركية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عن منتجات الشركة الجديدة، الممثلة “بنموذجين لتاكسي ولحافلة يعملان بقيادة ذاتية”.

وقال ماسك، خلال عرض قدمه في ولاية كاليفورنيا الأميركية، “إن سيارة الأجرة تدعى “سايبر كاب” من “تسلا”، متوقعا بدء الإنتاج التجاري عام 2026، وبسعر لا يزيد على 30 ألف دولار، وهو سعر منافس حتى للسيارات الكهربائية الصينية”.

وأضاف ماسك: “إن السيارات الكهربائية من إنتاج “تسلا” ستكون قريبا ذات قيادة ذاتية دون إشراف مسبق من صاحب المركبة، وهي التقنية التي نقلها إلى سيارة الأجرة والحافلة”.

وقال، “إن الإشراف المستمر قارب على النهاية، بسبب تطور أنظمة القيادة”، مضيفا: “إن الشركة تتوقع أن تتمكن من السماح لأصحاب سيارات تسلا موديل 3 وموديل Y في تكساس وكاليفورنيا، بعدم الحاجة إلى الإشراف على نظام القيادة الذاتية العام المقبل، سيكون أصحاب المركبات قادرين على تحديد وجهتهم النهائية دون أية ترتيبات لاختيار الطرق الأقصر”.

وأضاف ماسك، “أن المستهلكين سيكونون قادرين على شراء “سايبر كاب” بحلول العام 2026″.

كما عرض “ماسك”، أيضا مركبة أكبر ذاتية القيادة، تسمى “روبو فان”، قادرة على حمل ما يصل إلى 20 شخصا، فضلا عن الروبوت أوبتيموس الشبيه بالإنسان من تصنيع “تسلا”.

هذا ويسعى “ماسك”، في خطته لتشغيل أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها “تسلا”، والتي يمكن للركاب طلبها عبر تطبيق، كما سيتمكن مالكو سيارات “تسلا” من جني الأموال من التطبيق من خلال إدراجها كسيارات أجرة آلية.

This is the actual interior of the Robobus/van pic.twitter.com/YzOIbu7DCF — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2024